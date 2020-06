Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger nutzen Vortagesverlust für neue Käufe

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rücksetzer am Vortag haben sich am Mittwoch wieder mehr Anleger in den Aktienmarkt getraut. Der Leitindex Dax stieg kurz nach der Eröffnung um 1,03 Prozent auf 12 748,39 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte legte um 1,29 Prozent auf 26 866,29 Punkte zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,9 Prozent hoch. In elf Tagen war der Dax bis Wochenbeginn ohne größeren Stopp um fast 19 Prozent nach oben gerannt, bevor am Dienstag Anleger Gewinne mitnahmen. "Für diejenigen, die auf dem Weg nach oben nicht dabei waren, ist jeder kleine Rücksetzer eine willkommene Kaufgelegenheit", erklärte Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners die Lage./ajx/jha/