Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax behauptet sich nach Kursgewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer bislang starken Börsenwoche hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag einen verhaltenen Start hingelegt. Der Dax notierte in den ersten Handelsminuten 0,03 Prozent tiefer bei 13 186,54 Punkten. Der MDax büßte ebenfalls 0,03 Prozent auf 27 852,40 Punkte ein. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone sank um rund 0,1 Prozent auf rund 3352 Zähler.

Seit Montag beläuft sich der Gewinn des Dax auf mehr als drei Prozent. Staatliche Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft und die Hoffnung auf medizinische Erfolge gegen das Coronavirus trieben zuletzt stark an an. Vorreiter der Aufwärtsbewegung ist weiterhin die US-Technologiebranche. Der technologielastige Nasdaq 100 Index stieg am Vorabend auf ein weiteres Rekordhoch./edh/stk