Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax bleibt stabil trotz Belastungsfaktoren

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Dienstag zur Eröffnung trotz unveränderter Belastungsfaktoren erstaunlich zuversichtlich gezeigt. Der Dax gewann in den ersten Handelsminuten 0,20 Prozent auf 14 355,87 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsenkonzerne stieg um 0,65 Prozent auf 31 886,96 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um rund 0,2 Prozent vor.

Im Fokus stehen Rezessionsängste, genährt vom anhaltenden Ukraine-Krieg und erneut gestiegenen Ölpreisen. Einen weiteren Dämpfer gab US-Notenbankchef Jerome Powell, der angesichts der "viel zu hohen" Inflationsrate die Möglichkeit schnellerer Leitzinserhöhungen avisierte. Zudem warnte Powell, der russische Angriff auf die Ukraine könnte "bedeutende Folgen" für die globale Wirtschaft und auch das Wachstum in den USA haben./edh/mis