Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax hüpft wieder über die umkämpften 13 000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem Dax ist am Dienstag zum Start in den September wieder der Sprung über die umkämpfte Marke von 13 000 Punkten gelungen. Der Leitindex gewann bislang 0,72 Prozent auf 13 039,10 Punkte. Zu Wochenbeginn hatte der Dax unter 13 000 Punkten etwas schwächer geschlossen, im meist trägen Börsenmonat August aber insgesamt stark abgeschnitten.

Der MDax der mittelgroßen Werte rückte im frühen Dienstagshandel um 0,75 Prozent auf 27 660,08 Zähler vor. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg um 0,7 Prozent.

In Europa stehen am Vormittag die Einkaufsmanagerindizes für die Industrie auf dem Programm. Die Experten der Helaba erwarten dabei keine positiven Überraschungen - "so könnte die konjunkturelle Zuversicht der Marktteilnehmer etwas gedämpft werden", heißt es von der Helaba. Im Dax setze sich die Konsolidierung unterhalb des am 21. Juli markierten Hochs seit dem Corona-Crash bei 13 313 Punkten fort, schrieben die Experten in ihrem Tagesausblick./ajx/fba