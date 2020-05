Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax klettert wieder an 10700-Punkte-Marke

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Auf die Vortagesverluste folgten am Morgen Erholungsgewinne. Zugleich bleiben für den Dax die 10 700 Punkte eine wichtige Orientierungsmarke, um die herum der deutsche Leitindex nun schon länger pendelt. Dass nach den jüngsten Entspannungssignalen in der Corona-Pandemie zunehmend mehr Staaten in Europa Lockerungen prüfen gibt Hoffnung. Mut machen einem Marktexperten zufolge außerdem robuste Exportdaten aus China.

Der Dax kletterte kurz nach Börsenstart um 0,91 Prozent auf 10 703,02 Punkte. Für den MDax ging es um 1,23 Prozent auf 23 365,96 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,57 Prozent auf 2860,01 Punkte.

Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners sieht an diesem Morgen vor allem in der "beeindruckenden Entwicklung" der chinesischen Exporte einen Lichtblick in der aktuellen Krise. Der Dax indes sei zurzeit aber wohl gefangen in einer Handelsspanne zwischen 10 000 und 11 000 Punkten. "Für einen Ausbruch nach oben ist die Nachrichtenlage weiterhin nicht gut genug. Für einen Ausbruch nach unten gab es bislang zu viele Käufer, die in Abwärtsbewegungen hinein gekauft haben."/ck/mis