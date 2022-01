Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kommt an 16 000 Punkte nicht ran

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem leichten Rückschlag in der Vorwoche hat der Dax am Montag leicht zugelegt. Er versuchte dabei wieder die Marke von 16 000 Punkten zu erreichen. Nachdem es zur Eröffnung für den deutschen Leitindex bis auf fast 15 963 Punkte hoch ging, dämmte er das Plus zuletzt auf 0,12 Prozent auf 15 902 Punkte ein.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte notierte mit plus 0,03 Prozent kaum verändert auf 34 531 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,2 Prozent. Feiertagsbedingt geschlossene US-Börsen könnten für einen recht impulslosen Wochenauftakt sorgen.

Anhaltende Inflations- und Zinssorgen sowie die Geschäftsberichte der Unternehmen dürften zunächst den weiteren Kurs an den Aktienmärkten bestimmen. Die Marktstrategen der Investmentbank JPMorgan um Mislav Matejka gehen nicht nur gelassen in die Berichtssaison, sondern sind auch sehr optimistisch für die Gewinnentwicklung im Jahr 2022. Die Markterwartungen sind ihrer Ansicht nach zu niedrig./ajx/jha/