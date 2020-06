Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax legt zu - Wirecard-Kursdrama geht weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor dem großen Verfall an den Terminbörsen, dem so genannten Hexensabbat, hat der Dax zugelegt. Wenige Minuten nach dem Start am Freitag legte der deutsche Leitindex um 0,48 Prozent auf 12 340,41 Zähler zu.

Das Kursdrama bei Wirecard setzte sich fort: Nach dem Vortages-Kurseinbruch von fast 62 Prozent nach abermaliger Verschiebung des Jahresabschlusses für 2019 verloren die Papiere des Zahlungsabwicklers im frühen Xetra-Handel rund ein Viertel. Sollte der Konzern auch an diesem Freitag keinen testierten Abschluss präsentieren, droht die Kündigung von Krediten in Höhe von etwa zwei Milliarden Euro. Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte notierte mit plus 0,02 Prozent wenig verändert auf 26 196,96 Punkten. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,6 Prozent.