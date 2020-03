Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nach steiler Wochen-Talfahrt leicht erholt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt versucht sich nach dem panikartigen Ausverkauf in dieser Woche an einer Erholung. Zugleich hält die Coronavirus-Krise die Welt weiter fest im Griff. Viele Länder wollen die rasche Ausbreitung des neuartigen Virus verhindern. Der Dax legte am Freitag in den ersten Handelsminuten um 2,99 Prozent auf 9433,75 Punkte zu. Der MDax gewann 2,75 Prozent auf 20 723,41 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 3,67 Prozent auf 2638,72 Zähler.

An diesem Freitag endet eine der wohl turbulentesten Wochen in der Börsengeschichte, die für den deutschen Leitindex aktuell einen Wochenverlust von etwas mehr als 18 Prozent erwarten lässt. Am vergangenen "Schwarzen Montag" war es für das Börsenbarometer angesichts der Virusängste und eines Ölpreisschocks bereits um fast 8 Prozent abwärts gegangen. Am Donnerstag brach der Dax dann trotz eines umfangreichen Hilfspakets der Europäischen Zentralbank um mehr als 12 Prozent ein und schloss damit erstmals seit 2016 wieder unter der psychologisch wichtigen Marke von 10 000 Zählern.

Es war für den Dax außerdem der zweitgrößte prozentuale Tagesverlust seiner mehr als 30 Jahre alten Geschichte. Seit dem Beginn des Corona-Crashes am 24. Februar hat er inzwischen gut 30 Prozent an Wert eingebüßt./ck/jha/