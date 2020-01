Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nach US-Angriff im Irak wieder im Rückwärtsgang

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutliche Verschärfung der Spannungen zwischen den USA und dem Iran hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt wieder in Sorge versetzt. Der deutsche Leitindex Dax fiel am Freitag um 0,91 Prozent auf 13 264,54 Punkte, nachdem er tags zuvor noch ein neues Hoch seit Anfang 2018 nur haarscharf verpasst hatte.

Der MDax der mittelgroßen Werte büßte am Freitag 0,90 Prozent auf 28 349,46 Punkte ein. In Europa verlor der EuroStoxx 50 knapp 0,7 Prozent.

Der Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden, Ghassem Soleimani, war bei einem US-Raketenangriff nahe dem Flughafen der irakischen Hauptstadt Bagdad ums Leben gekommen. Der Schlag erfolgte nach Aussagen des Pentagons auf Anweisung von Präsident Donald Trump, um weitere Angriffe auf US-Kräfte zu verhindern - als "Akt der Verteidigung". Der Iran drohte den USA "schwere Rache" an./la/jha/