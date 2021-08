Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax ohne eindeutige Impulse

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Donnerstag nach seinem Vortagsrekord erst einmal nicht vom Fleck gekommen. An einem weiteren von Quartalsberichten zahlreicher Unternehmen geprägten Tag notierte der Leitindex in den ersten Minuten quasi unverändert bei 15 828,29 Punkten. Am Mittwoch hatte er nach rund einmonatiger Verschnaufpause und frischen Inflationsdaten aus den USA einen Rekordstand bei 15 887 Punkten erreicht, dann aber war ihm der Schwung abhanden gekommen.

Nun tat sich der Dax wie schon in den vergangenen Wochen weiter schwer, neue Impulse für eine anhaltende Rekordrally zu finden. Die österreichische Raiffeisenbank verwies am Morgen darauf, dass zuvor schon die asiatischen Börsen den Schwung der Rekordjagd in Europa und den USA nicht mitnehmen konnten. Während die weltweit steigenden Corona-Zahlen weiter ein Thema sind, lieferten auch die zahlreichen Quartalsberichte keine eindeutigen Treiber für den Dax.

In der zweiten deutschen Börsenliga, dem MDax , ging es um 0,39 Prozent auf 35 622,03 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich derweil knapp über seinem Vortagsniveau./tih/mis