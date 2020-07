Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax rutscht ab - Quartalszahlen im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem bis zur Wochenmitte recht lethargischen Verlauf hat der Dax am Donnerstagvormittag deutlich nachgegeben. Der Leitindex rutschte auf das Niveau von Mitte Juli ab und verlor zuletzt 1,61 Prozent auf 12 616,39 Punkte. Im Blick steht die Berichtssaison mit einer Menge an Quartalszahlen aus dem Dax und den hinteren Reihen.

Die geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank Fed am Vorabend hatten nicht überrascht. Die Fed behält ihre Nullzinspolitik bei und will die Zinsen so lange niedrig lassen, bis die US-Wirtschaft die aktuelle Krise überwunden hat. Entscheidend werde letztlich die Eindämmung der Coronavirus-Pandemie sein, hieß es.

Der MDax sank am Donnerstag um 0,73 Prozent auf 26 632,78 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor ein Prozent./ajx/zb