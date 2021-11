Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt weiter - Hellofresh mit Kurssprung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Monatsbeginn hat der Dax am Dienstag die 15 800-Punkte-Marke im frühen Handel noch etwas weiter hinter sich gelassen. Er gewann zuletzt 0,28 Prozent auf 15 850,46 Punkte und nähert sich damit seinem Rekordhoch von 16 030 Zählern aus dem August.

Der Dax befinde sich weiterhin in einem intakten Aufwärtstrend, stellte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets fest. Gleichzeitig sei aber die Skepsis der Anleger gegenüber dem steigenden Markt relativ hoch. Womöglich sei die Mehrheit der Anleger noch nicht wieder im Markt, sodass die vermeintliche Jahresendrally Spielraum nach oben habe.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gab am Dienstagvormittag um 0,09 Prozent auf 35 086,72 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte prozentual fast unverändert.

Im Fokus der Anleger steht nun die beginnende Sitzung der US-Notenbank Fed, deren Ergebnisse am Mittwoch verkündet werden. Außerdem stehen am Dienstag weitere Quartalsberichte im Fokus. Überzeugen konnte die Anleger besonders der Kochboxenkonzern Hellofresh , dessen Aktien an der Dax-Spitze 13 Prozent gewannen./ajx/mis