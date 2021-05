Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steuert auf Rekord zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch Anlauf auf seinen Rekord genommen. In einem unverändert positiven Börsenumfeld legte der deutsche Leitindex um 0,46 Prozent auf 15 536,63 Punkte zu. Erst am Dienstag hatte der Dax bei 15 568 Punkten einen Höchststand erreicht.

Der MDax der mittelgroßen Werte rückte zur Wochenmitte um 0,49 Prozent auf 32 870,59 Zähler vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,4 Prozent. Aussagen von US-Währungshütern wie etwa von Fed-Gouverneurin Lael Brainard sowie den Fed-Präsidenten in Atlanta und St. Louis, Raphael Bostic und James Bullard hatten bereits tags zuvor die Inflationssorgen in der weltgrößten Volkswirtschaft ein wenig zerstreut. "Die beruhigenden Worte der US-Notenbanker zeigen ihre Wirkung und so kaufen die Investoren weiterhin Aktien aus den zyklischen Sektoren", schrieb Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect. Einziger Wermutstropfen sei derzeit das abnehmende Handelsvolumen, welches der aktuellen Saisonalität geschuldet sein sollte./la/mis