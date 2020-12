Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax weiter in enger Handelsspanne gefangen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Dienstag nur wenig verändert gestartet. Börsianer erwarten, dass er auch an diesem Tag in einer relativ engen Handelsspanne seitwärts laufen wird. Kurz nach dem Handelsauftakt gab der deutsche Leitindex um 0,05 Prozent auf 13 263,57 Punkte nach. Der MDax der 60 mittelgroßen Werte legte um 0,17 Prozent auf 29 523,38 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,17 Prozent auf 3524,11 Punkte nach.

Seit rund vier Wochen schon pendelt der Dax um die Marke von 13 300 Punkten, auch wenn es zwischenzeitlich bis auf 13 445 Punkte hoch gegangen war. Tags zuvor konnte sich der Dax nach einem Rutsch bis auf 13 163 Punkte an der für charttechnisch interessierte Anleger relevanten 21-Tage-Linie wieder stabilisieren. Die gleitende Durchschnittslinie signalisiert den kurzfristigen Trend.

Belastungsfaktoren, die aktuell weiter im Blick bleiben, sind zum einen der starke Euro, zum anderen die Gespräche über den Brexit-Handelspakt. Zudem bleiben auch Nachrichten rund um das Corona-Virus im Zentrum der Aufmerksamkeit./ck/mis