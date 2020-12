Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax weitet Vortagesverluste moderat aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat der Dax am Freitag seine moderaten Vortagesverluste etwas ausgeweitet. Zum Handelsauftakt sank das Börsenbarometer um 0,37 Prozent auf 13 247,19 Punkte, womit sich aktuell ein Wochenverlust von 0,4 Prozent abzeichnet. Bereits seit Wochen pendelt der Dax um die wie ein Magnet wirkende Marke von 13 300 Punkten. Auch das Wochenhoch am Mittwoch bei 13 454 Punkten hatte sich als nicht nachhaltig erwiesen.

Die Stärke des Euro ist einer der Gründe. Belastend kommt hinzu, dass ein neuer Corona-Lockdown in Deutschland immer wahrscheinlicher und außerdem ein Handelspakt zwischen Großbritannien und der Europäischen Union zunehmend fraglicher wird. Beide Seiten rüsten sich inzwischen zunehmend für ein Scheitern. Marktexperte Andreas Lipkow erwartet daher, dass sich die Anleger weiter mit Käufen zurückhalten. "Die institutionellen Investoren werden wohl erst das Ergebnis des EU-Gipfels zum Brexit-Handelspakt am Sonntag abwarten und dann ihre Investmententscheidungen treffen."

Der MDax der 60 mittelgroßen Werte legte am Freitag um 0,14 Prozent auf 29 730,04 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,31 Prozent auf 3511,55 Punkte nach./ck/jha/