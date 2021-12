Aktien Frankfurt Eröffnung: Gewinne zum Start der Woche der Notenbanken

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist mit Gewinnen in die Woche der Notenbanken gestartet. In den ersten Handelsminuten am Montag legte der deutsche Leitindex um 0,2 Prozent zu auf 15 650 Punkte. Der Dax hat sich nach seinem kräftigen Rückschlag vom Rekordhoch Mitte November bei 16 290 Punkte auf rund 15 000 Punkte zum Monatsende zuletzt wieder gefangen. Er hielt, wenn auch mit Mühe, seine 200-Tage-Linie, die bei Börsianern als Gradmesser für den längerfristigen Trend gilt.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stieg am Montag um 0,2 Prozent auf 34 450 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte 0,2 Prozent zu auf 4207 Punkte.

Neben der US-Notenbank werden in den kommenden Tagen auch die Währungshüter aus Europa, Großbritannien und auch Japan den weiteren geldpolitischen Kurs festlegen. Dabei treibt die Marktteilnehmer besonders um, ob die Fed in den USA bereits eine Zinswende einläutet oder nicht. Natürlich bestimmen auch Pandemie und ihre Omikron-Variante weiter die Schlagzeilen, während sich die Anleger langsam auf ihren Jahresabschluss vorbereiten./ag/mis