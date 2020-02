Aktien Frankfurt Eröffnung: Leichte Kursverluste - Anleger im Wartemodus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Erholung von der Coronavirus-Schwäche warten die Anleger am Montag erst einmal ab. Der in der Vorwoche um 4 Prozent gestiegene Dax startete am Morgen 0,16 Prozent tiefer bei 13 492,75 Punkten in die neue Woche. Der MDax lag mit 0,20 Prozent im Minus bei 28 615,92 Zählern. Auf Eurozonen-Ebene gab der EuroStoxx 50 um 0,2 Prozent nach.

"Das Virus bleibt das große Thema an den Börsen", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Die Zahl neuer Infektionen und Todesfälle ist erneut gestiegen, bislang sind ihm in China mehr als 900 Menschen zum Opfer gefallen. In der Folge wagen sich die Anleger weiter nur vorsichtig auf das Parkett. In Asien war der Handel zuvor schon verhalten in die neue Woche gestartet.

"Einerseits haben alle Angst, eine Fortsetzung der Rally zu verpassen", sagte Altmann. Gleichzeitig gebe es aber auch die große Sorge vor fallenden Kursen wegen der wirtschaftlichen Folgen des Virus. Tiefe Spuren in China seien unstrittig, offen blieben jedoch die Auswirkungen auf Wirtschaftsräume außerhalb Chinas./tih/jha/