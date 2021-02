Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderate Gewinne - größere Impulse fehlen aber

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag einen Teil seiner zur Wochenmitte erlittenen Verluste wettgemacht. Die Kursbewegungen hielten sich aber in Grenzen, zumal die wichtigsten Börsen in Asien wegen Feiertagen geschlossen geblieben waren.

Der Dax notierte zuletzt 0,17 Prozent im Plus bei 13 957,06 Punkten. Der Leitindex hatte zu Wochenbeginn eine Bestmarke erreicht, war anschließend aber ein wenige zurückgefallen. Am Mittwoch hatte er die Durchschnittslinie der vergangenen 21 Börsentage getestet, diese hatte als Unterstützung gehalten. Sie gilt als Indikator für den kurzfristigen Trend. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Donnerstag um 0,26 Prozent auf 32 217,94 Punkte. Beim Leitindex der Eurozone EuroStoxx 50 stand ein Plus von 0,3 Prozent zu Buche./la/mis