Aktien Frankfurt Eröffnung: Ungemütlich - Turbulenzen am Ölmarkt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Unter dem Eindruck der Turbulenzen am Ölmarkt hat der Dax am Dienstag kräftige Abschläge verbucht. Wenige Minuten nach dem Start belief sich das Minus auf 1,73 Prozent auf 10 491,74 Punkte.

Angebot und Nachfrage am Ölmarkt klaffen derzeit stark auseinander. Die Corona-Pandemie legt die ohnehin schon in billigem Öl schwimmende US-Wirtschaft lahm - der Bedarf an dem Rohstoff sinkt dadurch kräftig, die Öllager drohen überzulaufen. Sollte nun die US-Ölindustrie mit ihren vielen kleineren Unternehmen noch stärker unter Druck geraten, fürchten Experten eine Pleitewelle, die womöglich auch die Finanzbranche belasten könnte.

"Solche Preisasymmetrien wie aktuell am Ölmarkt setzen nicht nur Ölförderunternehmen unter Druck, sie ziehen oft auch größere Handelsverluste bei Investmentbanken und Hedgefonds nach sich, die dann wiederum Geld aus andere Anlagen wie etwa Aktien oder Anleihen abziehen müssen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es im frühen Dienstagshandel um 0,69 Prozent auf 22 304,87 Punkte nach unten. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone sank um 1,7 Prozent./ajx/mis