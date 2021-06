Aktien Frankfurt: Fast unverändert nahe Rekord

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Montag nach zunächst verhaltenem Start wieder nahe an sein Rekordhoch vom Freitag herangearbeitet. Gegen Mittag notierte der Leitindex prozentual fast unverändert auf 15 695,09 Punkten und damit nur wenige Zähler unter der Bestmarke. Auch der MDax der mittelgroßen Unternehmen trat mit 33 692,00 Punkten quasi auf der Stelle, wie auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 .

"Die Pessimisten finden Ihren Ansatzpunkt weiterhin in den steigenden Inflationsgefahren, die Optimisten in dem Versprechen der Zentralbanken, die Zinsen trotzdem tief zu halten", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets.

Der europäische Autosektor setzte seinen starken Lauf unter den besten Branchen der Stoxx-600-Übersicht fort. Bis zum Rekord aus dem Jahr 2015 feht ihm nicht mehr viel. Der Elektrifizierungstrend der Branche und der Konjunkturaufschwung nach der Corona-Krise gelten als die wichtigsten Treiber. Im Dax waren die Anteile des Zulieferers Continental vorne mit plus 1,3 Prozent. Im SDax setzten sich Elringklinger an die Spitze mit einem Plus von 3,2 Prozent. Die Wasserstoff-Fantasie der Anleger sorgt bei dieser Aktie zusätzlich für Auftrieb.

Schwächster Wert im Dax waren die Aktien des Essenslieferdienstes Delivery Hero , die ihre Freitagsgewinne wieder abgaben und 1,8 Prozent verloren. 2021 verläuft für Delivery Hero bislang durchwachsen. Besser erging es im MDax den Titeln des Kochboxenversenders Hellofresh - wie Delivery Hero ein Pandemie-Gewinner. Sie stiegen auf ein weiteres Rekordhoch und gewannen gegen Mittag gut zwei Prozent.

Die Papiere des Düngerherstellers K+S erreichten eine weitere Bestmarke seit Ende 2019. Zuletzt gewannen sie als Topwert im MDax 2,3 Prozent. Am Freitag hatte der US-Konkurrent Mosaic Förderkürzungen an seiner größten Kali-Mine gemeldet. Sie träfen auf einen ohnehin knappen Markt und dürften die Preise weiter nach oben treiben, erklärte ein Börsianer.

Die seit ihrem Börsengang Ende April bislang nur wenig vorangekommenen Papiere von Synlab bekamen von erstmaligen und fast ausschließlich positiven Analysteneinschätzungen Auftrieb. Die Papiere des Labordienstleisters gewannen 1,2 Prozent./ajx/fba

Von Achim Jüngling, dpa-AFX