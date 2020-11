Aktien Frankfurt: Gewinne - Starke Monatsbilanz

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem zähen Start hat sich am Montag am deutschen Aktienmarkt eine verhalten freundliche Stimmung breit gemacht. Der Leitindex Dax legte am späten Vormittag um 0,42 Prozent auf 13 391 Punkte zu und erklomm ein neues Hoch seit Anfang September.

Damit sieht es nach einem außergewöhnlich starken Börsenmonat November aus: Um fast 16 Prozent hat der Dax in diesem Monat zugelegt. Die Kurse profitierten vor allem von der Hoffnung auf einen bald einsatzfähigen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 - und auf eine entsprechend rasche Normalisierung nach der Krise.

Der MDax der 60 mittelgroßen Werte erklomm am Vormittag sogar ein Rekordhoch. Zuletzt betrug das Plus knapp ein Prozent auf 29 651 Punkte. Damit liegt die runde Marke von 30 000 Punkten in unmittelbarer Reichweite. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 lag mit 3531 Punkten moderat im Plus.

Ein Deal in der Chipwafer-Branche sorgte für Kurseuphorie. Der taiwanische Konkurrent Globalwafers will den Wafer-Hersteller Siltronic für 125 Euro je Siltronic-Aktie oder insgesamt 3,75 Milliarden Euro übernehmen. Die Gespräche stünden kurz vor dem Abschluss, hatte Siltronic mitgeteilt. Siltronic-Aktien schnellten daraufhin um knapp neun Prozent auf 123,70 Euro nach oben auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Die Aktionäre von Siltronic sollen voraussichtlich noch vor Abschluss der Transaktion für 2020 eine Dividende in Höhe von circa 2 Euro je Aktie erhalten.

Papiere von Wacker Chemie , die knapp ein Drittel der Siltronic-Aktien hält, stiegen um sieben Prozent. Analysten prognostizieren, dass der Spezialchemiekonzern mit dem Erlös aus dem Verkauf seiner Aktien an Globalwafers eine Sonderausschüttung vornimmt.

Aktien von Kion büßten dagegen mehr als vier Prozent ein auf gut 67 Euro ein. Der Staplerhersteller hat den Bezugspreis für die neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung auf 62 Euro je Anteilschein festgelegt. Das ist ein Abschlag von mehr als elf Prozent zum Kion-Schlusskurs am Freitagabend.

Am Ende des SDax der kleineren Börsentitel fanden sich Corestate Capital mit einem Verlust von mehr als acht Prozent. Beim Immobilien-Investmentmanager sind drei Großaktionäre nahezu komplett ausgestiegen./bek/fba