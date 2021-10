Aktien Frankfurt Schluss: Anleger nehmen nach zwei guten Tagen Gewinne mit

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem bislang erfreulichen Wochenverlauf hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch eine Pause eingelegt. Der Dax gab zum Handelsschluss um 0,33 Prozent auf 15 705,81 Zähler nach. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte verlor 0,27 Prozent auf 35 011,04 Punkte.

Immerhin hat der Dax in den vergangenen drei Wochen schon wieder um sechs Prozent zugelegt. Dass die Rally in einem Stück in Richtung 16 000er Marke und darüber führen würde, sei nicht wirklich zu erwarten gewesen, merkte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets an. Die Euphorie über die starke Berichtssaison habe nun wieder etwas nachgelassen./ajx/he