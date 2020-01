Aktien Frankfurt Schluss: Anleger reagieren besonnen auf Irans Vergeltungsschlag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der erwartete iranische Vergeltungsangriff gegen die USA hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt nur kurz beunruhigt. Der Dax war zwar am Mittwoch im frühen Handel um fast 1 Prozent in Richtung der Marke von 13 000 Punkten gefallen, erholte sich dann aber peu a peu und drehte am Mittag ins Plus. Am Ende stand der Leitindex 0,71 Prozent höher bei 13 320,18 Punkten. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten rückte um 0,32 Prozent auf 28 377,80 Punkte vor.

Der Iran bezeichnete Attacken auf die vom US-Militär genutzten Stützpunkte im Irak als "Akt der Selbstverteidigung" nach der Tötung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani. Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif selbst schrieb jedoch auf Twitter, man strebe nicht nach Eskalation oder Krieg. Laut dem Marktexperten Andreas Lipkow von der Comdirect Bank setzen die Anleger darauf, dass der Iran mit der Vergeltungsaktion zufrieden sein könnte. US-Präsident Donald Trump sagte kurz vor dem Handelsschluss hierzulande, dass der Iran einzulenken scheine./la/he