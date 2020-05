Aktien Frankfurt Schluss: Anleger treten weiter aufs Gaspedal

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem Sprung auf das höchste Niveau seit Anfang März hat der Dax am Montag kraftvoll an seine starke Vorwoche angeknüpft. Die Klettertour für den Leitindex endete mit einem Plus von 2,87 Prozent auf 11 391,28 Punkte und damit auf dem Tagesgipfel. Der MDax der mittelgroßen deutschen Werte rückte um 2,02 Prozent auf 25 085,86 Zähler vor.

Das vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklima, das im Mai stärker als erwartet auf 79,5 Zähler gestiegen war, verhalf dem Dax zu Wochenbeginn zum Ausbruch in Richtung der Marke von 11 500 Punkten. Seit Ende April war für ihn mehrmals im Bereich um die 11 200 Punkte Endstation gewesen. Ausgehend vom Corona-Krisentief, das er Mitte März erreichte, hat der Leitindex um 38 Prozent zugelegt.

Während die Lockerungen in der Viruskrise ihren Lauf nehmen, sahen sich Anleger von der verbesserten Stimmung in den deutschen Unternehmen ermutigt, auch wenn die politische Krise in Hongkong wieder hoch kochte mit erneuten Protesten in der chinesische Sonderverwaltungszone. In den USA findet wegen eines Feiertages keine Handel statt./tih/he