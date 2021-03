Aktien Frankfurt Schluss: Dax-Anleger werden auf hohem Kursniveau vorsichtiger

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf hohem Kursniveau haben die Dax-Anleger am Montag einen Gang zurückgeschaltet. Der deutsche Leitindex schloss 0,28 Prozent schwächer auf 14 461,42 Punkten. In der Vorwoche hatte er eine viertägige Rekordserie bis auf einen Höchststand von 14 595 Punkten hingelegt und ein Wochenplus von mehr als vier Prozent verbucht. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es zum Wochenauftakt um 0,11 Prozent auf 31 813,59 Punkte hoch.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial erreichte am Montag zunächst ein weiteres Rekordhoch, verlor dann aber an Schwung und stand zum europäischen Börsenschluss knapp im Minus. Zusammen mit den Sorgen vor einer dritten Coronavirus-Welle und negativen Nachrichten zum Impfstoff von Astrazeneca , dessen Verabreichung nun auch in Deutschland sowie in Frankreich und Italien vorübergehend gestoppt wurde, belastete dies den Markt.

In jüngster Vergangenheit hatte der Dax ähnlich wie der Dow in New York vor allem bei Anlegern, die nach "Old Economy"- und konjunktursensiblen Werten Ausschau hielten, hoch im Kurs gestanden./ajx/fba