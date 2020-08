Aktien Frankfurt Schluss: Dax endet unter 13 000 Punkten - Positive Monatsbilanz

FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz positiver Konjunkturdaten war für die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt nicht viel zu holen. Insgesamt verlief der Handel am Montag recht ruhig, weil am wichtigen Finanzplatz in London wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde und so dem Markt einige Investoren fernbleiben.

Der Dax fiel im späten Handel nochmal merklich ab und sank unter die vielbeachtete Marke von 13 000 Punkten. Letztlich verlor der Leitindex fast auf seinem Tagestief 0,67 Prozent auf 12 945,38 Punkte. In dem für gewöhnlich eher schwachen Börsenmonat August lief es für den deutschen Leitindex hingegen gut: Der Dax verbuchte einen Monatsgewinn von mehr als 5 Prozent. Der MDax der mittelgroßen Werte schloss am Montag 0,27 Prozent tiefer bei 27 453,17 Punkten./edh/he