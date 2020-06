Aktien Frankfurt Schluss: Dax erobert nach guten Konjunkturdaten 12 500 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt von überraschend positiven Stimmungsdaten aus der Wirtschaft hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag Boden gutgemacht. Der Dax sprang über die Marke von 12 500 Punkten und notierte zeitweise sogar über 12 600 Zählern. Letztlich gewann der deutsche Leitindex 2,13 Prozent auf 12 523,76 Punkte. Der MDax stieg um 0,75 Prozent auf 26 168,83 Zähler.

Laut dem Forschungsinstitut IHS Markit erholte sich die Unternehmensstimmung (PMI) im Juni in Europa kräftig von ihrem Einbruch in der Corona-Krise. Der Optimismus unter den Einkaufsmanagern war deutlich ausgeprägter als Analysten erwartet hatten. Die PMI-Daten seien ermutigend, sagte Marktanalyst Craig Erlam vom Währungsbroker Oanda und hob insbesondere die Rückkehr zu einem Wachstumssignal in Frankreich hervor./edh/mis