Aktien Frankfurt Schluss: Dax geht erneut die Puste aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat auch am Mittwoch nach anfänglichen Gewinnen an Kraft eingebüßt. Über weite Strecken präsentierte sich der deutsche Leitindex lustlos. Er schloss mit minus 0,09 Prozent auf 15 450,72 Punkten, nachdem er im frühen Handel noch Anlauf auf sein am Vortag erreichtes Rekordhoch bei etwas über 15 568 Punkten genommen hatte. Der MDax der mittelgroßen Werte hingegen stieg zur Wochenmitte um 0,21 Prozent auf 32 780,36 Zähler.

Jenseits der Marke von 15 500 Punkten im Dax bekämen die Marktteilnehmer Höhenangst, konstatierte Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect. Hier komme der Leitindex derzeit nicht weiter. Die Luft sei vorerst raus, es deute sich bereits das Börsensommerloch an./ajx/he