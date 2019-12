Aktien Frankfurt Schluss: Dax klettert am 'Hexensabbat' wieder gen Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am "Hexensabbat" wieder über der Marke von 13 300 Punkten geschlossen und sicherte sich so auch einen kleinen Wochengewinn. Mit einem Plus von 0,81 Prozent auf 13 318,90 Punkte ging er am Freitag aus dem Handel. Bis zum Rekordhoch von 13 596 Punkten ist es nun nicht mehr weit.

Am Mittag waren an der Derivatebörse Eurex zunächst Terminkontrakte auf die großen Aktienindizes ausgelaufen, etwa auf den Dax und den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50. Gegen Handelsschluss liefen Optionen und Futures auf einzelne Aktien aus.

Für den MDax ging es am Freitag letztlich um 0,44 Prozent auf 28 440,98 Zähler nach oben, nachdem der Index der mittelgroßen Werte im Tagesverlauf einen neuen Rekord bei knapp 28 488 Zählern markiert hatte./ck/jha/