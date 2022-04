Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt zu - Delivery Hero mit Kurssprung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Neuer Schwung am Nachmittag hat dem Dax am Montag letztlich klar in die Gewinnzone verholfen. Zum Handelsende stand der deutsche Leitindex ein halbes Prozent höher auf 14 518,16 Punkten. Die Aktien von Delivery Hero zogen um 10,7 Prozent an. Der Lieferdienst will 2023 erstmals im operativen Geschäft profitabel sein. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es zum Wochenauftakt um 1,13 Prozent auf 31 544,58 Zähler hoch.

Positiv sei gewesen, dass die Anleger die Schwäche am Vormittag schon wieder für Käufe genutzt hätten, inmitten einer weiter hohen Unsicherheit über den Krieg in der Ukraine und den damit verbundenen drohenden Sanktionsverschärfungen gegen Russland, schrieb Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets./ajx/he