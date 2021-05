Aktien Frankfurt Schluss: Dax nähert sich weiter seinem Rekord

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat die Woche vor dem verlängerten Pfingstwochenende mit Gewinnen beendet. Zum Handelsschluss am Freitag notierte er 0,44 Prozent höher bei 15 437,51 Punkten.

Damit näherte sich der deutsche Leitindex weiter seiner Rekordmarke von 15 538 Punkten, die er am Dienstag aufgestellt hatte. Dank einer zweitägigen Erholung vom anschließenden Kursrücksetzer steht ein knappes Wochenplus zu Buche. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verabschiedete sich am Freitag 0,22 Prozent fester bei 32 416,71 Zählern./gl/he