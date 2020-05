Aktien Frankfurt Schluss: Dax reduziert sein Wochenminus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Freitag vom tiefsten Stand seit fünf Wochen erholt. Der deutsche Leitindex schaffte es zeitweise zurück über die Marke von 10 500 Punkten, konnte dieses Niveau dann aber nicht ganz halten. Am Ende gewann er noch 1,24 Prozent auf 10 465,17 Zähler. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es zu Wochenschluss um 1,20 Prozent auf 23 270,68 Punkte nach oben.

Der Dax konnte sein Wochenminus, das ihm neben der Sorgen um die wirtschaftlichen Perspektiven in der Corona-Krise auch wieder zunehmende Spannungen zwischen den USA und China einbrockten, mit dem Anstieg am Freitag reduzieren. Letztlich hat er in den vergangenen Tagen aber immer noch vier Prozent verloren.

Andreas Büchler vom Börsenmagazin Index-Radar urteilte, dass schon kleinere Rückschläge von Anlegern derzeit immer wieder zu Käufen genutzt würden. "Auf Schnäppchenjäger bleibt Verlass", so der Experte. Auf der anderen Seite zeigte er sich jedoch etwas beunruhigt von einer derzeit wieder zunehmenden Schwankungsbreite an den Börsen./tih/he