Aktien Frankfurt Schluss: Dax schrammt an Rekordhoch vorbei

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag mit Gewinnen geschlossen und weitere Höchststände verzeichnet. Im Anlegerfokus standen erneut Quartalszahlen, die Beratungen von Bund und Ländern über die weitere Vorgehensweise in der Corona-Pandemie sowie die vom Forschungsinstitut ZEW veröffentlichten Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten. Letztere hatten sich im August deutlich stärker eingetrübt als erwartet.

Der Dax rückte im Handelsverlauf bis auf acht Punkte an sein bisheriges Rekordhoch von 15 810 Zählern heran und schloss mit einem Plus von 0,16 Prozent bei 15 770,71 Einheiten. Der MDax der mittelgroßen Werte erreichte einen weiteren Höchststand und gewann letztlich 0,68 Prozent auf 35 850,13 Punkte. Auch der Nebenwerteindex SDax stieg so hoch wie noch nie./edh/he