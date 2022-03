Aktien Frankfurt Schluss: Dax stagniert nach Achterbahnfahrt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem wechselhaften Verlauf ist der deutsche Aktienmarkt am Dienstag ohne klare Richtung aus dem Handel gegangen. Bestimmt wurde das Marktgeschehen erneut vom anhaltenden Krieg in der Ukraine und dessen weitreichenden Folgen. Zuletzt belastete die Meldung, dass die USA ein Importverbot für Rohöl aus Russland erlassen haben. Die Ölpreise heizte dies noch weiter an.

Der Dax stieg im frühen Geschäft um mehr als 2 Prozent nach oben, drehte im weiteren Verlauf aber kurz darauf ins Minus und pendelte in der Folgezeit mit stärkeren Schwankungen um den Vortagesschluss. Letztlich sank der deutsche Leitindex um 0,02 Prozent auf 12 831,51 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen schloss 0,61 Prozent tiefer bei 28 170,96 Zählern./edh/he