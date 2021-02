Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt wieder nach guten Konjunkturdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei Tagen mit Verlusten hat es am Freitag für den Dax zu einem freundlichen Wochenausklang gereicht. Am Ende schloss der Leitindex 0,77 Prozent höher auf 13 993,23 Punkten. Unterstützung erhielten die Kurse am Vormittag von der Konjunktur: Die Einkaufsmanagerindizes aus der Industrie in Deutschland und Frankreich übertrafen im Februar die Erwartungen deutlich.

Auf Wochensicht steht für den Dax ein moderates Minus von 0,4 Prozent zu Buche. Das Pendeln um die Marke von 14 000 Punkten setzte sich im Verlauf der Woche fort. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen stieg am Freitag um 0,49 Prozent auf 32 384,74 Punkte./bek/he