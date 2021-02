Aktien Frankfurt Schluss: Dax vollendet starke Woche - Knapp am Rekord vorbei

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach vier euphorischen Gewinntagen haben die Anleger am Freitag kurz vor einem Dax-Rekord das Tempo gedrosselt. In der Tagesspitze fehlten dem Leitindex nur gut 17 Punkte für ein Rekordhoch, dann aber ging der Schwung verloren. Am Ende gab er um 0,03 Prozent auf 14 056,72 Punkte nach, fuhr aber auf Wochensicht ein kräftiges Plus von 4,6 Prozent ein. Dies war seine beste Wochenbilanz seit Mitte November zu Zeiten der US-Wahl.

Laut Marktbeobachter Edward Moya vom Broker Oanda klammerten sich die Märkte zu Wochenschluss an ihre jüngsten Gewinne. Die Bereitschaft der Anleger, nach dem guten Lauf Kasse zu machen, habe sich wegen der Hoffnung auf ein bald nachgelegtes US-Konjunkturpaket in Grenzen gehalten. Ein gedämpfter Arbeitsmarktbericht aus den USA konnte den Börsen keinen weiteren Aufwärtsimpuls geben.

Den Indizes aus der zweiten Börsenreihe dagegen gelangen erneute Bestmarken, im Falle des MDax nahe der Marke von 32 500 Punkten. Am Ende verließ auch den Index mittelgroßer Werte etwas die Kraft, er ging aber noch 0,12 Prozent höher bei 32 401,04 Punkten aus dem Handel. Auch der SDax schraubte seinen Rekord nochmals nach oben./tih/he