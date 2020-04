Aktien Frankfurt Schluss: Katerstimmung nach Rezessionswarnung der EZB

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Aufholjagd die Katerstimmung: Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Donnerstag vor dem langen Wochenende die Reißleine gezogen. Nachdem der Dax im frühen Handel die Marke von 11 200 Punkten übersprungen hatte, bereiteten insbesondere warnende Aussagen der Europäischen Zentralbank der Kauflaune ein Ende. Prognosen der Notenbank gehen für 2020 von einer Schrumpfung der Wirtschaftsleistung in der Eurozone um bis zu zwölf Prozent aus.

Der Dax beendete den letzten Tag der wegen des 1.Mai verkürzten Handelswoche mit minus 2,22 Prozent auf 10 861,64 Punkte. Das Wochenplus beläuft sich damit immer noch auf rund 5 Prozent. Im gesamten Monat April hat sich der deutsche Leitindex um etwas mehr als 9 Prozent erholt, nachdem er allerdings während des Corona-Crashs auch um bis zu 40 Prozent eingebrochen war.

Der MDax verlor am Donnerstag 1,55 Prozent auf 23 043,70 Punkte und auch europaweit und in den USA gaben die Börsen nach./ck/he