Aktien Frankfurt Schluss: Neues Börsenhalbjahr beginnt im Dax mit Verlust

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Mittwoch mit einem Verlust in das neuen Börsenhalbjahr gestartet. Nur kurzzeitig hatten gute Nachrichten aus der Impfstoffforschung zu Covid-19 und US-Konjunkturdaten für etwas Rückenwind von der Wall Street sorgen können. Zum Schlussgong stand der deutsche Leitindex dann wieder tiefer mit minus 0,41 Prozent bei 12 260,57 Punkten. "Es bleibt volatil und der Dax wird weiterhin um das Kursniveau oberhalb von 12 000 Punkte kämpfen müssen", erklärte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank.

Der Tag hatte mit Verzögerungen begonnen: Am Morgen hatte eine technische Störung zum Auftakt den Xetra-Handel an der Deutschen Börse für rund drei Stunden zum Erliegen gebracht. Danach verlief der Handel für den Dax fast ausnahmslos in der Verlustzone. Anders beim MDax , der gestützt unter anderem durch erneut satte Kurszuwächse bei Krisengewinnern wie dem Essenslieferanten Delivery Hero , Batteriehersteller Varta und dem Kochboxenversender Hellofresh mit einem Aufschlag von 0,93 Prozent bei 26 080,66 Zählern schloss.

Nach dem Börsenschluss hierzulande richten sich die Blicke nochmals in die USA. Dort wird das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed veröffentlicht, das Investoren auf Hinweise zur künftigen Geldpolitik abklopfen werden./tav/jha/