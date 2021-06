Aktien Frankfurt Schluss: Rekordhoch bleibt für den Dax in Reichweite

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat sich der Dax am Dienstag in Sichtweite des zu Wochenbeginn erreichten Rekordhochs gehalten. Der Leitindex gewann 0,36 Prozent auf 15 729,52 Punkte. Er verpasste im Handelsverlauf eine erneute Höchstmarke nur knapp. Der MDax der mittelgroßen Werte schloss 0,12 Prozent im Minus bei 34 134,02 Punkten, hatte aber bereits im frühen Handel einen Höchststand erklommen.

Die Aktienmärkte befinden sich seit Monaten im Aufwärtstrend. Angetrieben werden die Kurse nicht zuletzt von der sehr lockeren Geldpolitik der Notenbanken. Spannend könnte es daher am Mittwochabend werden, wenn die US-Notenbank Fed das Ergebnis ihrer Sitzung bekanntgibt. Debattiert wird derzeit vor allem über die Nachhaltigkeit der aktuell sehr hohen US-Inflation. Mit dieser steigt der Druck auf die Notenbank, die geldpolitischen Zügel anzuziehen. Damit droht aber einer der Motoren der Rally der vergangenen Jahre auszufallen./bek/he