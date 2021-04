Aktien für passives Einkommen: Diese Aktien sind Dauerläufer!

Möchtest du auf Aktien für passives Einkommen setzen? Falls ja, existieren hierbei gewisse Dauerläufer, die für Foolishe Investoren durchaus interessant sind.

Zwei Aktien, die man in diesem Kontext kennen sollte, sind für mich die von Realty Income und BB Biotech. Beide Aktien zahlen dabei starke, solide Dividenden aus. Wobei eine Aktie nicht immer konstante Dividenden bieten kann. Trotzdem sind die Gesamtpakete für Foolishe Investoren überaus interessant. Deshalb wollen wir beide ein wenig näher beleuchten.

Realty Income: Die Aktie für passives Einkommen?

Eine erste Aktie, die im Kontext des passiven Einkommens immer geht, ist womöglich die von Realty Income. Alleine das monatliche Zahlungsintervall ist besonders und kann in jedem Monat einen Teil des Einkommens beisteuern. Auch wenn die monatliche Dividendenrendite gegenwärtig bei unter 0,4 % liegt.

Auf Basis des Gesamtjahres kommt jedoch eine Dividendenrendite von ca. 4,3 % zusammen. Das ist ein durchaus attraktives Gesamtpaket, das einem viel passives Einkommen ermöglichen kann. Wobei es unternehmensorientiert die Ausgangslage ist, die ebenfalls Dauerläufer-Qualitäten besitzt.

Realty Income ist als sogenannter Real Estate Investment Trust darauf spezialisiert, starke und zugleich hohe Dividenden zu ermöglichen. Aufgrund des REIT-Status sind ca. 90 % der Gewinne verpflichtend für die Gesellschaft. Aber auch die Tradition verpflichtet. Immerhin zahlt dieser spezielle REIT, der auch als Monthly Dividend Company bezeichnet wird, seit über 50 Jahren eine Dividende an die Investoren aus. Zudem ist die Aktie seit über 25 Jahren börsennotiert, was inzwischen in einer adeligen Dividendenhistorie gipfelte.

Langfristige Mietverträge über Triple-Net-Lease-Verträge, die Diversifikation mit über 6.500 Immobilien und ein zeitloser Ansatz auf Dinge des täglichen Bedarfs bei den Mietern im Einzelhandel runden das Gesamtpaket ab. Sogar moderates Wachstum ist aufgrund der Verträge und weiterer Zukäufe möglich. Realty Income ist für mich daher eine Aktie, die passives Einkommen generieren kann und ein Dauerläufer ist.

BB Biotech: Ebenfalls spannendes Gesamtpaket

Die Aktie von BB Biotech kann ebenfalls ein passives Einkommen ermöglichen. Die Beteiligungsgesellschaft zahlt schließlich in jedem Jahr eine Dividende von 5 % auf Basis des Dezemberkurses des Vorjahres aus. Das impliziert regelmäßige Auszahlungen. Allerdings womöglich keine konstanten Zahlungen, wenn der Aktienkurs korrigiert. Trotzdem: Mit steigendem Wert der Aktie dürften auch die Dividenden zumindest langfristig steigen, Dauerläufer-Qualität könnte daher auch hier vorhanden sein.

BB Biotech bietet jedoch mehr. Die Aktie kann einem als Investor außerdem beim Vermögensaufbau helfen. Das Management-und-Investment-Team der Aktie investiert schließlich in spannende Chancen aus dem Segment der Biotechnologie. Das ist ein klarer Wachstumsmarkt mit vielen Chancen, die wiederum Know-how erfordern, Know-how, das das Team von BB Biotech bieten kann.

Das Gesamtpaket bietet daher mehr als bloß ein passives Einkommen. Bei der Aktie handelt es sich um ein Gesamtpaket, das Vermögensaufbau und Dividenden ermöglichen kann. Auch deshalb handelt es sich hierbei für mich um einen Dauerläufer, über den Foolishe Investoren nachdenken können.

