AKTIEN IM FOKUS 2: Delivery Hero bleiben nach Kurssturz auf Erholungskurs

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Delivery Hero haben am Dienstag an ihre jüngste Erholung nach dem Kurseinbruch in der Vorwoche angeknüpft. In dem wieder freundlichen Börsenumfeld griffen Anleger auch bei anderen deutschen Online-Werten zu.

Die Papiere des Lieferdienstes Delivery Hero waren am Montag zunächst erstmals seit Oktober 2019 wieder unter 40 Euro gerutscht, bevor noch am selben Tag eine Erholung einsetzte. Am Dienstag stand am späten Vormittag ein Plus von 8,71 Prozent auf rund 47 Euro zu Buche - damit sicherten sich die Aktien den ersten Platz im deutschen Leitindex Dax . Dabei half auch die Nachricht, dass Mitgründer und Unternehmenschef Niklas Östberg am vergangenen Donnerstag Aktien von Delivery Hero im Wert von fast 14 Millionen Euro erworben hatte.

Wenn ein Unternehmenschef Aktien des eigenen Unternehmens kauft, ist das normalerweise ein beruhigendes Zeichen für die anderen Anteilseigner. Ein solcher Schritt soll das Vertrauen in das Unternehmen stärken.

Am Donnerstag hatte der Essenslieferdienst Anleger mit einem düsteren Ausblick erschreckt und den Kurs in schwere Turbulenzen gebracht, bei 40 Euro könnten die Anteilsscheine aber vorerst ihren Boden gefunden haben. Die Credit Suisse schrieb denn auch am Dienstag, der Kurseinbruch um mehr als 40 Prozent binnen weniger Tage sei übertrieben - und hielt an ihrem positiven Votum für die Aktien fest.

Laut dem Credit-Suisse-Analysten Joseph Barnet-Lamb rückt mit den hohen Investitionen in den spanischen Lieferdienst Glovo die Bilanz von Delivery Hero ins Rampenlicht. Der Konzern will Glovo bis zum zweiten Quartal vollständig übernommen haben. Die aus der Ankündigung hoher Investitionen für Glovo resultierenden Sorgen überschatteten die ermutigenden Jahresziele für das Kerngeschäft, das noch im laufenden Jahr die Gewinnschwelle erreichen solle.

Nach einer Investorenveranstaltung hielt Analyst Marcus Diebel von der US-Bank JPMorgan ebenfalls an seiner optimistischen Einschätzung der Aktien von Delivery Hero fest. Die Führung des Lieferdienstes habe zugegeben, den Marktfokus auf die Refinanzierung unterschätzt zu haben, sich aber klar dazu bekannt, sich sehr schnell um die diesbezüglichen Sorgen zu kümmern. Die strukturellen Wachstumsaussichten hätten Bestand - nun müsse das Management seine Versprechen bezüglich der kurzfristigen Refinanzierung aber auch einlösen.

Mit Blick auf andere vergleichbare Werte gewannen im Dax die Papiere des Kochboxenlieferanten Hellofresh 3,6 Prozent, während der deutsche Leitindex um 1,3 Prozent stieg. Im ebenfalls festen MDax der mittelgroßen Werte zogen die Anteilsscheine des Gebrauchtwagenhändlers Auto1 um 3,9 Prozent an, nachdem sie zu Wochenbeginn auf ein Rekordtief gefallen waren.

Im SDax gewannen die Aktien von Shop Apotheke gut fünf Prozent. Der Nebenwerteindex stand knapp zwei Prozent im Plus.

Börsianer begründeten die Gewinne bei den sehr schwankungsanfälligen und konjunktursensiblen Online-Werten auch mit dem wieder aufgehellten Kapitalmarktumfeld, denn im Ukraine-Konflikt gibt es einen Hoffnungsschimmer: Russland hat nach eigenen Angaben nach Manövern mit dem Abzug von Truppen im Süden und Westen des Landes begonnen.

Der Westen hatte auf die russischen Manöver äußerst besorgt reagiert. Die USA befürchten, dass die Truppenbewegungen sowie ein Aufmarsch Zehntausender Soldaten entlang der ukrainischen Grenze der Vorbereitung eines Krieges dienen. Russland weist das zurück./la/ngu/jha/

