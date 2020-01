AKTIEN IM FOKUS: Adidas und Puma erklimmen neue Rekordhöhen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Adidas und Puma sind am Dienstag auf neue historische Höchstkurse gestiegen. Adidas kletterten in der Spitze um 2 Prozent auf 315,40 Euro und Puma um 2,9 Prozent auf 75,55 Euro. Die Papiere lagen damit an der Spitze des Dax beziehungsweise des MDax .

Rückenwind erhielten beide Kurse von nach oben geschraubten Kurszielen der Investmentbank Goldman Sachs. Diese sieht nun für Adidas-Aktien ein Aufwärtspotenzial von weiteren rund 10 Prozent und für Puma sogar von fast 20 Prozent. Bei beiden Titeln argumentierte Goldman-Analyst Richard Edwards vor allem mit großen Wachstumschancen im Großhandel außerhalb Asiens. Hier winkten 2020 rege Aufträge./bek/jha/ dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX