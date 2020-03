AKTIEN IM FOKUS: Adler Real Estate und Ado Properties legen kräftig zu

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Kurse der auf einen Zusammenschluss zustrebenden Ado Properties und Adler Real Estate haben am Dienstag nach Zahlen stark zugelegt. An der Spitze des SDax der Nebenwerte schnellten Adler Real Estate um 10,8 Prozent nach oben und Ado Properties um 7 Prozent. Adler Real Estate verlassen in Kürze den SDax und machen Platz für die Papiere von Baywa .

Hinsichtlich der Auswirkungen der Corona-Krise auf die Mieteinnahmen gab sich Adler Real Estate zuversichtlich: "Unsere Bilanz und unsere Liquiditätsposition ist robust und bietet einen erheblichen Spielraum gegenüber den Verschuldungsvereinbarungen", hieß es in einer Mitteilung. Zusammen mit Ado Properties verfüge die Gruppe über 500 Millionen Euro an liquiden Mitteln. Auch auf die wichtige Kennziffer Funds From Operations (FFO) werde sich die Krise 2020 nicht wesentlich auswirken./bek/jha/

