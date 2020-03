AKTIEN IM FOKUS: Airbus nach Freitagskurssprung wieder im Rückwärtsgang

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger des Flugzeugbauers Airbus müssen am Montag vorbörslich nächsten Rückschlag einstecken. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es für die Papiere um 2,5 Prozent auf 61,99 Euro bergab, nachdem sie an den vergangenen beiden Tagen zu einem Erholungsversuch angesetzt hatten. Im Zuge der Corona-Krise haben sie sich seit Mitte Februar noch immer in etwa halbiert, auch wenn sie am Freitag auf Xetra um mehr als 17 Prozent nach oben gesprungen waren.

Der Flugzeugbauer ist der nächste Großkonzern, der wegen der Pandemie seine Prognose für das laufende Jahr streicht. Außerdem wird der Dividendenvorschlag für 2019 zurückgenommen. Gemeinsam mit einer neuen Kreditlinie soll dies dem Unternehmen Liquidität sichern. Laut einem Börsianer waren dringende Maßnahmen nötig, da Airbus offentsichtlich schon im dritten Krisenmonat Probleme bekomme. Wie der Konzern mitteilte, verfügt er nun über ungefähr 30 Milliarden Euro an liquiden Mitteln.

Etwas ermutigend ist aber die Nachricht, dass die unterbrochene Produktion in Frankreich und Spanien vom Montag an teilweise wieder aufgenommen werden soll. Um dies zu ermöglichen, habe Airbus neue Sicherheits- und Hygienemaßnahmen umgesetzt, teilte das Unternehmen am Montag mit. Das vorbörsliche Minus bei den Airbus-Papieren fiel am Montag geringer aus als am Gesamtmarkt./tih/mis