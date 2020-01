AKTIEN IM FOKUS: Anleger meiden wegen Iran-Konflikt erneut Airline-Aktien

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Auf den Verkaufslisten von Anlegern haben am Mittwoch wieder die Papiere von Fluggesellschaften ganz oben gestanden. Lufthansa verloren 1,3 Prozent auf 15,17 Euro ein und fielen auf das niedrigsten Niveau seit Mitte Oktober. Sie waren der größte Verlierer im Dax . In Paris gerieten Air France-KLM unter Druck und in London die Aktien der britisch-spanischen Fluggesellschaft IAG .

Neben dem steigenden Ölpreis als Belastungsfaktor dürfte die Krise im Nahen Osten auch den Flugverkehr in der Region insgesamt erschweren. Die Lufthansa setzte am Mittwoch Flüge durch den Lauftraum des Iran und Irak zunächst aus. Analyst Rishika Savjani von der Investmentbank Barclays vermutete zudem, dass einige Gesellschaften ihre Wachstumspläne noch einmal überdenken könnten angesichts der jüngsten geopolitischen Risiken./bek/jha

