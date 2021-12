AKTIEN IM FOKUS: Chipwerte profitieren von starkem Micron-Bericht und Prognose

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein starker Quartalsbericht des US-Chipherstellers Micron und dessen vom Markt positiv aufgenommene Prognose verschaffen am Dienstag dem ganzen Sektor Rückenwind. Die Aktien seien nach der jüngsten Korrektur bereit für einen Aufschwung, sagte ein Händler am Morgen. "SK Hynix und Samsung führen die asiatischen Märkte heute nach oben", so der Börsianer.

Auch hiesige Werte dürften profitieren: So waren bereits vorbörslich etwa Infineon im Dax gefragt, sie verteuerten sich auf der Handelsplattform Tradegate um fast zwei Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Auch für Aixtron im MDax und Süss Micro ging es vor dem offiziellen Handelsstart aufwärts./tav/jha/