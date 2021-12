AKTIEN IM FOKUS: Corona-Profiteure nicht angesagt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vereinzelte Profiteure der Corona-Pandemie sind am Dienstag am deutschen Aktienmarkt unter Druck geraten. So verloren im Dax die Aktien von Zalando , Hellofresh , Delivery Hero und Sartorius zwischen 1,8 und 3,3 Prozent. Im MDax fielen die Anteile von Teamviewer um 3,5 Prozent - sie hatten einst ebenfalls als Profiteur der Corona-Krise gegolten.

Die Aktien von Zalando fielen am Dienstag auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Delivery Hero drohten auf ein Jahrestief zu rutschen. Bei Hellofresh weitete sich die Korrektur der vergangenen Wochen aus, die Aktien haben seit den Höchstkursen vom November mehr als ein Viertel eingebüßt./bek/men