AKTIEN IM FOKUS: Corona-Verlierer schwächeln bei steigenden Infektionszahlen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - In einem durchwachsenen Marktumfeld haben am Freitag auch Corona-Verlierer deutlicher nachgegeben. Der Anstieg der Infektionszahlen in Deutschland verläuft nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) wieder "ganz deutlich exponentiell". "Das Infektionsgeschehen gewinnt an Dynamik", sagte RKI-Vizepräsident Lars Schaade. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Vergleich zum Donnerstag so rasant wie zuletzt im Januar im Zuge der zweiten Welle.

Nach dem Höchststand seit fast zwei Monaten am Vortag gehörten MTU-Papiere mit minus 3 Prozent zu den schwächsten Dax-Werten . Im MDax sanken Lufthansa und Fraport auf ein Tief seit Ende Februar. Abseits der großen Indizes war das auch bei Tui der Fall./ag/mis