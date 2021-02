AKTIEN IM FOKUS: Curevac ziehen an - Bayer will Impfstoff produzieren

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf einen schlagkräftigen Partner bei der Produktion eines noch in der Entwicklung steckenden Corona-Impfstoffs hat am Montag die Curevac-Aktien angetrieben. Die primär in New York gelisteten Papiere zogen im Tradegate-Handel um 9,3 Prozent an und testeten so auf der deutschen Handelsplattform die 21-Tage-Durchnittslinie, die bei charttechnisch orientierten Anlegern ein beliebter kurzfristiger Indikator ist.

Der Pharmakonzern Bayer teilte am Montag die Bereitschaft mit, nach einer eingehenden Prüfung der eigenen Möglichkeiten in die Produktion des Curevac-Kandidaten einzusteigen. Bereits Anfang Januar hatten Bayer und Curevac eine Kooperation bekanntgegeben, die zunächst aber nur Zulassungsarbeiten und andere Dienstleistungen des Großkonzerns umfasste. Im Ringen um knappe Impfstoffdosen begrüßte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Zusammenarbeit.

Für die Bayer-Aktien jedoch wurde die Meldung kein Kurstreiber. Diese hinkten der Erholung des Dax um etwas mehr als ein Prozent mit einem Anstieg um 0,6 Prozent hinterher./tih/jha/