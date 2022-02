AKTIEN IM FOKUS: Delivery Hero nach Kurssturz erholt wie andere Online-Werten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero sind am Dienstag gemeinsam mit anderen deutschen Online-Werten auf Erholungskurs. Erstmals seit 2019 waren sie am Vortag wieder unter die 40-Euro-Marke gesackt, bevor noch am Montag eine Erholung eingesetzt hatte. Am Dienstag ging diese nun weiter mit einem Anstieg um 1,8 Prozent auf etwa 44 Euro.

In der Vorwoche hatte der Essenslieferdienst Anleger mit einem düsteren Ausblick erschreckt und den Kurs in schwere Turbulenzen gebracht, bei 40 Euro könnte die Aktie aber vorerst ihren Boden gefunden haben. Die Credit Suisse schrieb denn auch am Dienstag, der Kurseinbruch um mehr als 40 Prozent binnen weniger Tage sei übertrieben - und hielt an ihrem positiven "Outperform"-Votum fest.

Auch andere vergleichbare Werte legten am Dienstag zu: Im Dax gewannen die Titel des Kochboxenlieferanten Hellofresh und des Online-Händlers Zalando 0,6 Prozent. Auto1 erholten sich im MDax um 3,4 Prozent von ihrem erneuten Rekordtief. Shop Apotheke gewannen im SDax 4,1 Prozent./tih/jha/